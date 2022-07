Jafar Panahi, cinéaste arrêté en Iran, adulé en Europe

Le cinéaste iranien dissident Jafar Panahi, arrêté lundi à Téhéran selon une agence de presse locale, est en principe interdit de tourner dans son pays, mais primé dans les festivals européens.

Selon l'agence de presse Mehr, il a été arrêté à son arrivée au parquet de Téhéran pour suivre le dossier d'un autre réalisateur, Mohammad Rasoulof, détenu depuis vendredi.

Son film "Trois Visages" avait été primé pour son scénario en 2018 au festival de Cannes. Et à la Berlinale en 2015, il avait obtenu l'Ours d'or pour "Taxi Téhéran".

M. Panahi, 62 ans, avait été condamné en 2011 à six ans de prison pour "propagande contre le régime", après avoir soutenu le mouvement de protestation de 2009 contre la réélection de l'ultraconservateur Mahmoud Ahmadinejad à la présidence de la République islamique.

- "Réalité sociale" -

Il avait aussi été condamné à 20 ans d'interdiction de réaliser ou écrire des films, voyager ou s'exprimer dans les médias.

Détenu pendant deux mois en 2010, il vivait sous un régime de liberté conditionnelle pouvant être révoquée à tout instant.

Quand le festival berlinois l'a consacré pour un film tourné clandestinement, depuis l'intérieur d'un taxi, les conservateurs iraniens ont fulminé. Il n'a pas pu sortir du pays pour venir chercher la récompense.

Trois ans plus tard, Cannes le plaçait en compétition officielle et l'invitait sur la Côte d'Azur.

M. Panahi s'était félicité que le cinéma iranien soit toujours "vivant et dynamique" avec la présence des films "de deux cinéastes iraniens", l'autre étant Asghar Farhadi.

"Très clairement, cela ne plaît pas à ceux qui veulent la mort du cinéma indépendant iranien", prêts selon lui "à toutes les menaces", ajoutait-il.

Les films de M. Panahi, qui auscultent les injustices sociales ou la place des femmes en Iran, suscitent habituellement un vif intérêt à l'étranger.

Son premier long métrage, "Le Ballon blanc", reçoit la Caméra d'Or en 1995 au Festival de Cannes, qui le récompensera encore en 2003 par le Prix du Jury dans la section Un Certain Regard pour "Sang et or".

Il obtiendra aussi le Léopard d'Or en 1997 à Locarno pour "Le Miroir", le Lion d'Or à Venise en 2000 pour "Le Cercle", l'Ours d'argent à Berlin en 2006 pour "Hors-jeu".

Fils d'artisan ayant grandi dans les quartiers pauvres de Téhéran, M. Panahi est un des principaux représentants de la "Nouvelle vague" du cinéma iranien, aux côtés notamment d'Abbas Kiarostami, mort en 2016, dont il fut l'assistant.

"Je ne fais pas des films politiques mais des films qui parlent de la réalité sociale", se défendra le cinéaste après sa condamnation par la justice.

"Nous juger, c'est juger l'ensemble du cinéma engagé, humanitaire et social iranien", dira-t-il aussi lors de son procès, en estimant que son "emprisonnement symbolise le rapt du pouvoir sur l'ensemble des artistes du pays".

Il a pourtant refusé de quitter l'Iran, se disant "amoureux" de son pays "malgré ses limites".

- Fauteuil vide -

En 2011, il réussit à faire parvenir en Europe un "journal de bord" de sa vie de reclus, filmé dans des conditions semi-clandestines, et intitulé ironiquement "Ceci n'est pas un film".

Deux ans plus tard, il réalise un deuxième long métrage intimiste, "Pardé" ("Le Rideau fermé"), qui reçoit l'Ours d'argent du meilleur scénario à Berlin.

En 2012, il est colauréat, avec sa compatriote Nasrin Sotoudeh, avocate des droits de l'Homme, du prix Sakharov pour la liberté de l'esprit décerné par le Parlement européen.

Sa lourde condamnation a suscité un tollé mondial, politique et artistique. Symboliquement, le Festival de Cannes, où il devait siéger parmi le jury en 2010, laissera son fauteuil vide. Il est depuis un invité d'honneur virtuel omniprésent dans tous les grands festivals.

En mai, il a fait partie d'un groupe de cinéastes et acteurs signataires d'une lettre ouverte après l'arrestation de plusieurs de leurs collègues. Répression et censure constituent "une violation de la liberté d'expression" et "réduisent à la portion congrue la sécurité des réalisateurs", déploraient-ils.