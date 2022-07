"Je n'irais jamais en short au travail": quelles sont les règles?

Short ou pantalon ? Jupe ou robe ? Avec ces fortes chaleurs, la tentation est grande de venir en tenue plus légère. Mais est-ce autorisé ? Quelles sont les règles en la matière ?

Les températures estivales actuelles donnent envie d'opter pour une tenue plus légère. Beaucoup de travailleurs semblent pourtant hésitants à passer le cap : "Je n'irais jamais en short au travail" dit l'un, "il faut être un minimum couvert, même plus qu'un minimum. Une tenue convenable, mais dans laquelle on se sent aussi à l'aise" exprime une autre.

En réalité, il n'y a pas de règles précises, selon l'avocat spécialisé en droit du travail, Bruno-Henri Vincent : "Il n'y a aucune loi. Le port de la cravate ou pas, c'est une question d'usage au sein de l'entreprise".

Benjamin a donc décidé, presque naturellement, d'opter pour le short sur son lieu de travail : "Je savais que j'allais rester dans un studio toute la journée, où il fait assez chaud aussi, donc j'ai opté pour le short, pour le confort".

À la SNCB, depuis le début de cet été, les accompagnateurs de trains qui le désirent peuvent venir en bermuda : "Un train, c'est parfois jusqu'à 250m de long, et on les fait sur deux étages, on s'arrête et on recommence, on marche beaucoup. Il fait parfois très chaud et certains trains ne sont pas climatisés. C'est vraiment important que notre personnel se sente bien dans son uniforme" a déclaré Marianne Hiernaux, porte-parole de la SNCB.

"Bien sûr, il faudra le tester. On doit voir si la mesure va être bien accueillie par nos voyageurs" ajoute-t-elle, "aujourd'hui, c'est clairement plus accepté d'avoir quelqu'un en bermuda dans le cadre du travail. C'est de plus en plus le cas avec les périodes de fortes chaleurs qui sont plus récurrentes et plus fortes" .

C'est le Comité de Prévention et de Protection au Travail (CPPT) de chaque entreprise qui détermine ce que l'on peut faire ou pas. En fonction du secteur dans lequel on travaille, une tenue vestimentaire peut être imposée pour des questions de sécurité ou d’hygiène, par exemple. Ce type de code vestimentaire devra alors être clairement réglé dans une convention collective de travail.

Les règles relatives au travail en cas de températures élevées sont fixées par l’indice WBGT qui allie la température et l’humidité. Par exemple, pour un travail très léger, on peut grimper à 29°C, mais pour un travail lourd ou très lourd, cela descend à 22°C.

Qu'en est-il du "dress code" ?

Romain a hésité à choisir le short pour sa journée de travail, mais au dernier moment, a changé d'avis : "Déjà, si on a des réunions ou pas, si on va rencontrer des personnes externes ou non. Souvent, la réponse vient assez vite. On essaye de garder un certain 'standing' pour venir au boulot. On préfère mettre un pantalon, ou un jeans assez élégant" justifie-t-il.

Les employeurs ont le droit d’imposer un certain "dress code" selon la fonction exercée, mais cela devra toujours se faire sans discrimination et de manière objective.

Si le règlement de travail ne stipule pas expressément que les hommes ne peuvent pas porter de short ou qu’ils ne sont pas obligés d’opter pour un certain dress code, ces derniers auront théoriquement le droit de se rendre en short au travail. Bien sûr, le bon sens sera également toujours de rigueur.

Pour le télétravail, en revanche, il n'existe aucune règle ou obligation.