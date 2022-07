Chaleur: voici les conseils d'une vétérinaire pour protéger vos animaux

La chaleur peut être accablante pour certains d'entre nous, mais elle est bien plus difficile à supporter pour nos animaux de compagnie. C'est le cas des chats, mais encore plus des chiens. Ils n'ont parfois pas les capacités suffisantes pour réguler leur propre température. La période estivale et ses hautes températures peuvent rapidement être un calvaire pour eux.

"Si on voit qu'il halète vraiment de manière excessive, quand le chien est anormalement calme, semblant abattu à la maison, là, il faut se rendre compte qu'il y a peut-être quelque chose d'anormal, qu'il a trop chaud" met en garde la vétérinaire Frédérique Bécret.

Les bons gestes à adopter

Maintenez les gamelles d'eau remplies, "pour qu'ils puissent s'hydrater correctement" conseille la vétérinaire. Hélène de Wouters, vendeuse dans une animalerie, conseille d'obliger ses chats à boire via une fontaine à eau sous forme de jouet : "Le chat n'a pas de sensation de soif, donc la fontaine qui va créer du mouvement de l'eau va le stimuler à boire, ce qui est très important pour ses reins".

Évitez les balades aux heures les plus chaudes, préférez les sorties tôt le matin et tard le soir. Il est également important de les rafraîchir : "Si on voit que pour nous, c'est déjà difficile à gérer, le mieux, c'est de placer un essuie humide et frais, sur leurs poils. Ne les mouillez pas complètement, car l'eau au contact du corps leur donne encore plus chaud" précise Frédérique Bécret. Vous pouvez aussi humidifier leurs pattes, et les asperger d'eau.

N'hésitez pas à aménager un coin d'ombre et de créer des courants d'air. Brossez-les régulièrement pour enlever les poils qui conservent la chaleur. Et surtout, ne laissez jamais vos animaux dans un véhicule en plein soleil.