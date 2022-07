Salah Abdeslam n'ira pas en appel: il se "résigne" à sa condamnation

Salah Abdeslam, qui n'a pas fait appel de sa condamnation à la perpétuité incompressible pour son rôle dans les attentats du 13 novembre 2015 en France, se "résigne" au verdict de la cour, ont indiqué ses avocats mardi sur Twitter.

"Pour des raisons qui lui sont propres, M. Salah Abdeslam a renoncé à interjeter appel", indiquent Mes Olivia Ronen et Martin Vettes dans un communiqué. "Cela ne signifie pas qu'il adhère au verdict et à la peine de perpétuité incompressible qui en résulte, mais qu'il s'y résigne".

"Ses avocats sont liés par son choix. Si une telle peine est inacceptable, nous respectons la décision de celui que nous assistons", ont ajouté les deux conseils, "il n'y a pas d'honneur à condamner un vaincu au désespoir".

Le 29 juin et au terme de dix mois d'un procès historique, le seul membre encore en vie des commandos qui ont fait 130 morts et des centaines de blessés à Paris et dans la ville proche de Saint-Denis est devenu le cinquième homme en France à être condamné à la réclusion criminelle à perpétuité incompressible.

Cette sanction, la plus lourde du code pénal, rend infime toute possibilité de libération. La cour d'assises spéciale de Paris a reconnu le Français de 32 ans coupable d'être le "coauteur" d'une "scène unique de crime": le Stade de France, les terrasses parisiennes mitraillées et la salle de concert du Bataclan. Sa défense avait vainement plaidé contre une "peine de mort lente" visant à "neutraliser définitivement un ennemi" et non un homme ayant "évolué" au cours de l'audience.

Pendant le procès, Salah Abdeslam a soutenu qu'il avait "renoncé" à déclencher sa ceinture dans un bar parisien le soir des attentats, par "humanité".

Aucun autre de ses coaccusés n'a fait appel, leurs condamnations sont donc définitives et il n'y aura pas de deuxième procès du 13-Novembre.