La ville de New York publie un tutoriel à suivre en cas d'attaque nucléaire: "Nous ne voulions vraiment pas remettre cela à plus tard" (vidéo)

C'est une vidéo qui a déjà été consultée sur la plateforme Youtube plus de 200.000 fois en quelques heures. Dans un nouveau clip de 90 secondes, le département de gestion des urgences de New-York conseille aux New-Yorkais le bon comportement à adopter si la ville est la cible d'une attaque nucléaire.

"Il y a donc eu une attaque nucléaire. Ne me demandez pas comment ni pourquoi. Sachez juste que cela nous a frappé. D'accord? Alors que faisons-nous?", demande la porte-parole. Et de poursuivre: "Rentrez à l'intérieur, restez à l'intérieur et restez à l'écoute".

Le département poursuit en conseillant de ne pas rester dans son véhicule. "Si vous étiez dehors après l'explosion, nettoyez-vous immédiatement. Enlevez et emballez tous les vêtements extérieurs, pour garder la poussière ou les cendres radioactives loin de votre corps".

Les New-Yorkais sont également encouragés à se diriger vers un sous-sol s'ils en ont un. "Ne sortez pas tant que les autorités n'ont pas dit que c'est sûr", nous dit-on.

En conclusion de ce clip vidéo de 90 secondes, la porte-parole émet un positif: "Vous en êtes capables".

Un porte-parole de la ville a déclaré aux citoyens: "Bien que la probabilité qu'un incident nucléaire se produise à / près de New York soit très faible, il est important que les New-Yorkais connaissent les étapes à suivre pour rester en sécurité."

Le timing bizarre de la vidéo soulève des questions, un responsable du département communiquant simplement au Daily Mail: "Nous ne voulions vraiment pas remettre cela à plus tard".

Cette année, le président russe Vladimir Poutine a lancé une série de vagues menaces contre les alliés de l'Ukraine après l'invasion de février.