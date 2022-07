Bourse de Bruxelles - Le BEL 20 recule, à l'inverse de ses voisins européens

(Belga) Alors que ses voisins européens sont repassé dans le vert mardi après-midi, l'indice BEL 20 a reculé jusqu'à perdre 1,5% avant de ramener cette perte à 0,89% en terminant à 3.738,88 points avec 11 de ses éléments en baisse, toujours emmenés par WDP (29,96) et VGP (156,00) qui chutaient de 3,23% chacune.

arGEN-X (349,20) et Galapagos (54,56) suivaient avec des moins-values de 3 et 2,54% en compagnie de UCB (84,96), négative de 1,87% alors que Solvay (78,02) récupérait 0,21%. AB InBev (54,85) et Ageas (41,97) terminaient sur des hausses de 0,48 et 1,18% alors que KBC (51,54) restait négative de 2,02%, Elia (145,30) ayant viré de 0,48% à la baisse, à l'inverse de Sofina (211,40) qui regagnait 1,44%. Umicore (32,45) valait 1,28% de moins que la veille alors que Aperam (26,13) regagnait 1,32% après avoir perdu jusqu'à 2,8% en journée, D'Ieteren (147,90) remontant de même de 1,30%. Befimmo (48,60) bondissait par ailleurs de 4,5% après l'annonce des résultats de l'OPA, Euronav (11,55) progressant de 3,1% tandis que Ontex (5,87) regagnait timidement 1,4%. Greenyard (8,37) et Lotus Bakeries (5.380) étaient négatives de 3,9 et 2%, Econocom (3,18) et Unifiedpost (2,52) abandonnant 2,1 et 2,5%, celle-ci après avoir plongé de 13% en matinée. Nyxoah (8,51) reperdait enfin 4,9% après avoir bondi de 13,8% la veille, Mithra (6,25) abandonnant 3,1% tandis que Biocartis (1,73) et IBA (15,56) chutaient de 3,7% chacune. Vers 16h30, l'euro s'inscrivait à 1,0050 USD, contre 1,0011 dans la matinée et 1,0075 la veille. L'once d'or cédait 7,05 dollars à 1.730,15 dollars et le lingot se négociait autour de 55.350 euros, en recul de 85 euros. (Belga)