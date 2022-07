Violente reprise des feux de forêt dans le centre du Portugal

(Belga) Attisés par des températures caniculaires et des vents violents, les feux de forêt qui avaient touché le centre du Portugal ce week-end se sont de nouveau embrasés mardi après-midi, provoquant l'évacuation de plusieurs villages et mobilisant plus d'un millier de pompiers.

D'après les images captées par les télévisions locales, pompiers et habitants s'efforçaient de freiner l'avancée des flammes qui menaçaient plusieurs localités des communes de Leiria, Pombal, Ourém ou Alvaizere, situées à un peu plus d'une centaine de kilomètres au nord de Lisbonne. Selon les données fournies par le site de l'Autorité nationale de protection civile, cinq foyers mobilisaient dans cette même région quelque 1.200 pompiers, plus de 300 véhicules et une douzaine d'avions ou hélicoptères. Trois d'entre eux se sont embrasés mardi mais les deux autres s'étaient déjà déclarés en fin de semaine dernière, ravageant environ 2.500 hectares avant d'être considérés circonscrits lundi matin. Le répit aura été de courte durée car ces incendies se sont réactivés mardi avec force, à la faveur d'une nouvelle hausse des températures et des vents plus violents que pendant le week-end. La mairie de Leiria a annoncé sur sa page Facebook l'évacuation d'au moins deux villages, appelant ses habitants à se réfugier dans un gymnase situé à proximité ou au stade municipal. La circulation a été interrompue sur plusieurs axes routiers, dont l'autoroute A1 qui relie Lisbonne au nord du pays, ont rapporté les médias locaux. "Les prévisions météorologiques des prochains jours demeurent extrêmement préoccupantes par rapport au risque d'incendies", a réaffirmé mardi le Premier ministre Antonio Costa, alors que les températures devaient dépasser les 40 degrés dans une grande partie du territoire. (Belga)