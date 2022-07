Michael Neerdael, un escroc de Wanze, roule en Porsche alors qu'il doit plus de 2 millions d'euros à ses victimes

Michael Neerdael, un habitant de la région namuroise originaire de Wanze, n'est plus un inconnu de la justice. L'homme de 36 ans, décrit comme un escroc notoire, a été condamné la semaine dernière par le tribunal correctionnel de Liège à une peine de 6 mois de prison avec du sursis pendant 5 ans à l'exécution d'un tiers de la peine de prison, rapportent les journaux du groupe Sud Presse.

Cette nouvelle peine s'ajoute à une autre peine prononcée en 2020 où le Liégeois avait écopé de 30 mois pour faux, escroqueries et blanchiment d'argent. Mais l'homme, qui devait indemniser ses victimes et rembourser un montant équivalant à 2.748.206€, préfère rouler en Porsche. Il a donc été condamné pour avoir organisé son insolvabilité et pour le peu de considération affichée pour ses victimes.

Celui que les documents judiciaires décrivent comme "charismatique" avait réussi à convaincre des investisseurs de placer leur argent dans des... paris sportifs... Certains y ont perdu des sommes mirobolantes.