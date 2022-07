Salah Abdeslam extrait de la prison de Fleury-Mérogis pour être remis à la Belgique

(Belga) Salah Abdeslam a été extrait de la prison de Fleury-Mérogis (Essonne, France) mercredi matin pour être transféré vers la Belgique, où il doit être jugé à partir de septembre pour les attentats de Bruxelles du 22 mars 2016, a appris l'AFP de sources proches du dossier.

Il a été extrait de la maison d'arrêt mercredi matin entre 08h00 et 08h30 par des membres du Groupement d'intervention de la gendarmerie (GIGN), puis conduit vers un aéroport d'où un avion décollera pour la Belgique, ont précisé ces sources. Il sera ensuite incarcéré dans une prison belge, avant d'entamer un nouveau marathon judiciaire à partir du 12 septembre, avec le procès des attentats qui ont fait 32 morts à Bruxelles le 22 mars 2016 - organisés par la même cellule jihadiste du groupe État islamique que les attentats du 13-Novembre. Ces débats, qui se dérouleront au bâtiment Justitia, dans les anciens locaux de l'Otan à Evere, pourraient durer six à huit mois, indiquait mardi un communiqué du parquet fédéral. Le 29 juin, au terme de près de dix mois d'un procès "historique", Salah Abdeslam a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité incompressible par la cour d'assises spéciale de Paris pour son rôle dans les attentats du 13 novembre 2015 à Paris et Saint-Denis. Il est devenu le cinquième homme en France condamné à la perpétuité incompressible, la plus haute sanction du code pénal, qui rend infime toute possibilité de remise en liberté. Il n'a pas fait appel, rendant sa condamnation définitive. (Belga)