Rochefort limite la consommation d'eau à cause de la sécheresse: stop aux arrosages, piscines, lavages de voiture, ...

Le bourgmestre faisant fonction de Rochefort, Julien Defaux, a pris lundi une ordonnance de police visant à limiter la consommation d'eau de distribution afin d'éviter une pénurie. Celle-ci est d'application depuis mardi.

Cette ordonnance interdit notamment l'arrosage des cours, pelouses, jardins, pistes équestres et zones de manoeuvre de véhicules. L'arrosage des potagers est autorisé s'il est effectué par un autre moyen que la lance ou le jet. Le nettoyage des terrasses, trottoirs, sentiers, rues, rigoles et des véhicules en général, sauf s'il est effectué par une entreprise professionnelle de nettoyage, est également proscrit.

Figurent également dans cette ordonnance les interdictions de :

- remplir des piscines autres que les installations d'intérêt collectif, y compris les piscines gonflables et les bassins de fontaines

- arroser des bâtiments, sauf si l'arrosage est effectué dans le cadre de travaux rendant cette opération indispensable

- stocker et remplir des citernes

- arroser des terrains de sports entre 09h00 et 21h00

"Un captage d'eau de Jemelle est affaibli et ne suffit plus pour la consommation des habitants. Un renfort de la SWDE (Société wallonne des eaux) a été nécessaire. La source de la Tridaine est par ailleurs très limite. Un puits de l'abbaye de Rochefort a été réquisitionné pour amener un complément au niveau de la distribution d'eau", explique le bourgmestre.

"Ces mesures étaient préventives lorsque je les ai prises lundi, mais on n'est déjà plus dans de la prévention, vu l'évolution de la situation."

Des mesures de sanctions administratives sont prévues en cas d'infraction.

Il y a un mois, sa prédécesseure, Corine Mullens, avait déjà émis des recommandations en matière de consommation d'eau sur base d'un avis rendu par le service technique communal.