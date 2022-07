Environ 70 habitants évacués et trois pompiers blessés dans un incendie à Evere

(Belga) Un incendie s'est déclaré mercredi peu après 17h00 au quatrième étage d'un grand immeuble à appartements situé avenue du Pentathlon à Evere. Environ 70 personnes ont dû être évacuées et trois pompiers ont été blessés, a indiqué à l'issue de l'intervention le porte-parole des pompiers de Bruxelles Walter Derieuw.

L'un, brûlé au deuxième degré au mollet, a été hospitalisé, tandis que les deux autres ont été légèrement blessés par des débris tombés sur eux. À l'arrivée des secours, l'incendie faisait rage dans un appartement du quatrième étage. Il s'est ensuite propagé aux cinquième et sixième étages via la façade. Les habitants ont spontanément commencé à évacuer les lieux lorsque les détecteurs de fumée se sont activés. La police et les pompiers ont encadré leur sortie et aucun sauvetage n'a été nécessaire. "On a évité que le feu ne se propage plus haut grâce aux auto-échelles", a expliqué Walter Derieuw. "Les dispositifs de prévention et de lutte active contre les incendies ont très bien fonctionné dans le bâtiment. Les portes coupe-feu et les détecteurs de fumées ont été utiles. On a aussi pu utiliser la colonne humide pour brancher nos lances incendie à l'intérieur." Les températures actuellement élevées ont toutefois rendu les conditions de travail des pompiers plus difficiles, a ajouté le porte-parole. Les habitants ont été pris en charge par les services communaux. Un bus de la Stib a été mis à disposition pour leur évacuation. Au total, neuf appartements sont inhabitables. L'origine de l'incendie reste à déterminer. (Belga)