Un hélicoptère s'écrase en Grèce: deux blessés graves, deux rescapés

(Belga) Deux personnes ont été blessées grièvement alors que deux autres ont été sauvées après que leur hélicoptère s'est écrasé en mer mercredi pendant qu'il participait à une opération de lutte contre un incendie de forêt sur l'île grecque de Samos, selon un nouveau bilan des pompiers.

"Tous les membres de l'équipage ont été repérés dont deux sains et saufs et les deux autres inconscients", a indiqué un communiqué du service des pompiers mercredi soir. Le pilote roumain de l'hélicoptère bombardier d'eau était le premier que les garde-côtes ont découvert sain et sauf juste après l'accident mercredi en fin d'après-midi. Ensuite les autorités ont repéré dans l'eau deux autres membres de l'équipage inconscients, un Roumain et un Moldave, dont l'état est qualifié de "critique", selon les autorités. "Ils ont été hospitalisés et des efforts de réanimation sont en cours", a indiqué à l'AFP une responsable du bureau de presse des garde-côtes. Le quatrième membre de l'équipage, un Grec, porté initialement disparu, a finalement été découvert sain et sauf près d'une plage de l'île de Samos en mer Egée mercredi soir, ont indiqué les garde-côtes. Selon les premières informations rapportées par la télévision publique Ert, l'accident est survenu alors que l'hélicoptère était en train de se ravitailler en eau de mer pour lutter contre un feu de forêt à Samos", qui s'était déclenché sur l'île vers 14H00 (11H00 GMT). (Belga)