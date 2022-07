Météo - Un peu de pluie et des températures en légère baisse

(Belga) Des périodes de pluie sont attendues dans le centre et l'est du pays, jeudi matin. Sur le nord­-ouest, il y aura des nuages bas par endroits. En journée, le temps restera sec partout sous une alternance d'éclaircies et de passages nuageux. Dans l'après­-midi, les éclaircies deviendront de plus en plus larges à partir de la Côte, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM).

Les maxima oscilleront entre 21°C à la mer, 25 ou 26°C sur le centre et 29°C en Lorraine belge. Le vent sera d'abord faible de nord­-est, mais ensuite il deviendra modéré de secteur nord. Ce soir et la nuit prochaine, nous profiterons d'un ciel serein ou peu nuageux. En cours de nuit, quelques nuages bas seront possibles par endroits. Les minima se situeront entre 9 et 14°C. En soirée, le vent de nord sera encore modéré, mais il faiblira ensuite dans la nuit. Vendredi, il fera d'abord ensoleillé, mais en cours de journée, davantage de nuages progresseront dans les terres avant de se dissiper en soirée. Au littoral et sur le sud du pays, le soleil restera prédominant. Les maxima atteindront 20°C en Ardenne, 22 à 23°C sur le centre et 24 ou 25°C sur le sud. Le vent de nord sera faible à modéré de secteur nord. Samedi, les périodes ensoleillées alterneront avec des nuages cumuliformes et des voiles d'altitude sous un temps sec. Les maxima oscilleront entre 20°C en Ardenne ou à la mer et 25 à 26°C sur les régions bordant la frontière française. Le vent sera faible, modéré à la mer, de secteur nord. (Belga)