Discours et minute de silence: la Belgique s'apprête à rendre hommage aux victimes des terribles inondations

Ce 14 juillet sera celui du souvenir. L'émotion est très forte à Pepinster et dans les villes et villages frappés, il y a tout juste un an, par des inondations sans précédent dans l'histoire du royaume. Elles ont fait 39 victimes et laissé sans domicile des milliers de familles. Ce matin, les souverains et autorités du pays rendent hommage à ceux qui ont souffert et ceux qui ont donné de leur temps pour tenter de redonner un visage à une Wallonie sinistrée.

À Nessonvaux, une section de la commune de Trooz, la route a des allures de champ de bataille toujours aujourd'hui. Très peu de riverains ont pu réintégrer leur logement. Les tarvaux avancent. Les berges sont en cours de rénovation, il y a des engins de chantier partout le long de la Vesdre. Les maisons sont également en travaux. Des voitures toujours couvertes de boue sont entreposées en attendant de trouver une solution. On a l'impression d'un immense chantier toujours en cours un an après ces terribles inondations. À 12h30, débuteront les commémorations. Le roi Philippe et la reine Mathilde se rendront à la place du Gravier à Chênée. Il s'agit de l'un des endroits qui a été le plus touché par ces inondations. Durant cette cérémonie officielle, les familles des personnes décédées, des représentants des services de secours, des bénévoles se trouveront également sur place. Les autorités politiques fédérales, locales et régionales participeront, elles aussi, à cet hommage. Sur place, il y aura environ 400 invités. Après une prise de parole du Bourgmestre de Liège Willy Demeyer, du Premier ministre Alexander de Croo et du ministre-président wallon, Elio Di Rupo, une minute de silence sera observée. La cérémonie durera jusque 13h15.