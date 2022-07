"On n'est plus les pieds dans l'eau, mais on est toujours dans la merde": certaines victimes se font entendre en marge de la cérémonie officielle

Ce jeudi 14 juillet a eu lieu la commémoration officielle des inondations ayant touché la région liégeoise lors de l'été 2021. Un hommage aux victimes auquel tout le monde n'a pas pu assister (certaines victimes uniquement). Et des mécontents par rapport à la gestion du drame, il y en a beaucoup dans la région.

Nous en avons rencontré quelques-uns en marge de l'évènement, jeudi midi, donc Pascale, de Pepinster. "Être invité, ce n'était pas vraiment le souci. Il faut soutenir les victimes, parce qu'on est, depuis les inondations, une famille. On ne se connaissait pas, mais depuis lors, on est présent les uns pour les autres. (Les personnes invités à l'hommage) ont perdu des proches, paix à leur âme, mais il y aussi d'autres personnes qui n'ont pas été reconnues".

Actuellement, Pascal et bien d'autres personnes qui portent un T-Shirt noir "se sentent de plus en plus abandonnées". Car "il y a une dégradation psychologique… Des personnes ne se sentent pas entendues, elles sombrent dans l'alcoolisme, elles sont en retard dans les documents. On n'est plus les pieds dans l'eau, mais on est toujours dans la merde. Oui, on a refait des routes, des magasins ont rouvert, mais des gens n'ouvrent pas leur porte, or ils vivent encore dans des conditions déplorables. Il faut être là pour eux".