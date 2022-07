La Côte s'attend à une forte affluence dans les jours à venir

(Belga) La côte se prépare à l'arrivée du pic de fréquentation estival, affirme jeudi Westtoer. Les hôtels du littoral affichent une occupation de 90 à 95 % pour les jours à venir. L'office du tourisme provincial conseille aux visiteurs de consulter le baromètre côtier pour éviter les endroits les plus fréquentés.

Une affluence exceptionnelle est attendue ce week-end et la semaine prochaine grâce au beau temps annoncé. Les campings enregistrent, à l'instar des hôtels, un taux d'occupation élevé. Cette tendance se poursuivra vraisemblablement la semaine prochaine, avec le week-end prolongé du 21 juillet. Les hôtels constatent déjà un taux d'occupation de 75 à 80 % pour cette période. De nombreux touristes d'un jour sont également attendus. La SNCB a d'ailleurs renforcé son offre de trains vers la mer. Westtoer conseille aux personnes désireuses de profiter de la plage de consulter le baromètre côtier, qui indique l'affluence dans certaines zones de plage, en particulier le week-end prochain, car une marée haute aura lieu entre 15 et 17 heures. Ce qui signifie qu'il y aura moins d'espace sur la plage. L'intercommunale des services de sauvetage de Flandre occidentale (IKWV) appelle une nouvelle fois la population à suivre les instructions des sauveteurs et à ne se baigner que dans les zones surveillées. (Belga)