Un temps peu nuageux et des températures qui restent élevées

(Belga) Des nuages persisteront dans le centre et l'est du pays jeudi après-midi, alors que le soleil s'imposera dans le sud du pays. Les températures resteront agréables voire chaudes, avec des maxima compris entre 21°C sur le littoral, 24 à 26°C dans le centre, et jusqu'à 28°C dans le sud-est du pays. En soirée et durant la nuit, le vent du nord dissipera les nuages en soirée, laissant un ciel dégagé et des minima compris entre 9 et 14°C, selon l'Institut royal météorologique (IRM).

Le ciel dégagé laissera la matinée de vendredi ensoleillée, avec quelques nuages bas sur l'Ardenne. Les nuages progresseront tout de même dans les terres avant de se dissiper en soirée, alternant avec des éclaircies dans le nord et le centre du pays. Au littoral et dans le sud, le soleil restera prédominant. Les maxima prévus atteindront 20°C en Ardenne, de 22 à 23°C sous les nuages du nord et du centre, et entre 24 et 25°C dans le sud. Le vent de nord restera faible à modéré. Samedi, le temps sec fera place par moment à des nuages cumuliformes et des voiles d'altitude. Une faible averse localisée n'est pas exclue dans le nord-est du pays. Les maxima oscilleront entre 20°C en Ardenne ou au bord de la mer et 25 et 26°C sur les régions bordant la France. Le vent de nord restera faible à modéré. Pour dimanche, l'IRM prévoit une journée calme, sèche et ensoleillée, et des températures maximales comprises entre 23 et 24°C à la mer ou en Ardenne, et 28°C en Lorraine belge. Un temps estival, sec et ensoleillé est attendu pour le début de la semaine prochaine, où l'on pourra profiter à la mer ou en Ardenne d'une température maximale de 29°C, et jusqu'à 32 à 33°C dans les terres. (Belga)