Le Festival de Dour se fait entendre à des kilomètres: "On a ressenti les vibrations dans toute la maison"

Vous êtes nombreux à nous avoir contactés via le bouton orange Alertez-nous pour nous signaler que la musique du Festival de Dour se faisait entendre à plusieurs kilomètres de là. Certains sont agacés, d'autres surpris, mais le phénomène n'est pas si inhabituel.

Le Festival de Dour s'est ouvert ce mercredi après deux ans d'absence. C'est une joie pour les festivaliers, mais moins pour les riverains. Vous êtes nombreux à nous avoir contactés via le bouton orange Alertez-nous, car la musique de Dour s'est faite entendre à plusieurs kilomètres à la ronde.

"Nous sommes de Jurbise. Nous entendons la musique de Dour comme si nous y étions..." nous écrit Stéphanie. "Nous avons été très fortement dérangés par les basses fréquences. On a vraiment eu l'impression de ressentir les vibrations dans toute la maison, volets et fenêtres fermées" déplore Véronique, de Quévy-le-Petit. Le festival a même été entendu plus loin encore : "C'est une honte d'entendre la musique en habitant Braine-le-Comte qui se situe à 43 km de là"

Jean-Philippe et Nathalie habitent à Ath depuis 15 ans, et c'est la première fois que le couple entend le festival : "C'était surprenant d'entendre si loin. Les gens de la région qui sont vraiment à côté du festival, eux je les plains" nous confie Nathalie.

Des nuisances pas inhabituelles

De nombreux riverains ont d'ailleurs appelé la police pour s'en plaindre, ce qui a poussé la Zone de police de la Haute Senne de publier un communiqué sur Facebook.

Ces nuisances sonores surviennent en réalité chaque année. C'est la direction du vent qui pousse la musique vers le nord et l'est. Le directeur du Festival de Dour assure que la musique n'était pas plus forte que d'habitude : "Nous respectons la législation wallonne. Nous avons, sur chaque scène, un appareil qui détecte le nombre de décibels. On peut consulter en permanence le moniteur qui prouve qu'on ne dépasse pas les normes", explique Damien Dufrasne.