Images impressionnantes: une voiture traverse un violent incendie de forêt au Portugal (vidéo)

Une voiture a traversé un incendie de forêt dans le centre du Portugal, ravagé par les flammes depuis jeudi dernier. Les images partagées par l'automobiliste sont impressionnantes.

Onze incendies touchent actuellement diverses régions du Portugal, a fait savoir la Protection civile jeudi. Quelque 1.900 pompiers sont mobilisés pour tenter de contrôler ces flammes qui ont déjà fait 130 blessés, dont deux graves. Le pays connaît également une vague de chaleur, avec des températures atteignant 45 degrés.

Les incendies les plus alarmants se situent à Aveiro (nord), Leiria (centre), Faro (sud) et Setúbal, à 50 kilomètres au sud de Lisbonne. Ils sont alimentés par la sécheresse persistante et les vents importants, souligne la Protection civile. Certains foyers ont également été causés par négligence ou même délibérément allumés, ce qui a conduit à l'interpellation de plusieurs personnes. Les feux de camp et les feux d'artifice sont actuellement interdits dans tout le pays et l'accès aux forêts est restreint. Un niveau d'alerte élevé est en vigueur jusque samedi au moins, a déclaré le Premier ministre António Costa. Selon l'agence environnementale INCF, près de 100 kilomètres carrés de forêt ont volé en fumée depuis samedi. Des maisons, des usines et des terrains de golf ont aussi été détruits.