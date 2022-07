Collision entre deux véhicules à Anthisnes: 3 enfants blessés

Trois enfants ont été blessés jeudi en milieu de journée dans un accident impliquant deux véhicules à Anthisnes (province de Liège), ont indiqué les pompiers de la zone Hemeco et Liège. L'un d'eux a été transporté en hélicoptère à l'hôpital dans un état grave.

Deux voitures sont entrées en collision jeudi vers 12h15 au carrefour entre la route Dèl Baraque Boulet et la Nationale 638 à Anthisnes. L'une des deux voitures transportait sept personnes, dont cinq enfants.

Trois enfants ont été blessés, dont un grièvement. Il a été transporté en hélicoptère. Au total, trois hôpitaux différents ont accueilli les blessés : le MontLégia, le CHU du Sart-Tilman et le CHR de Huy. Aucun blessé n'est à signaler dans l'autre véhicule. Sur place, quatre ambulances, trois SMURS et un hélicoptère sont intervenus. La cause de l'accident n'est pas encore connue.