Une quatrième baisse pour le BEL 20 qui recule sous les 3.700 points

(Belga) Les marchés européens poursuivaient leur recul jeudi tout comme Wall Street à son ouverture, l'indice BEL 20 abandonnant finalement 1,34% à 3.669,66 points avec tous ses éléments dans le rouge à l'exception de arGEN-X (363,50) qui progressait de 1,51% et de Umicore (32,38) qui récupérait 0,09%.

VGP (149,00) plongeait de 5,70% devant Sofina (200,20) et Ageas (39,51) qui chutaient de 3,84 et 3,49%, suivies de Solvay (74,84) et UCB (81,74), en baisse de 3,06 et 3,45% alors que Galapagos (52,70) perdait 2,48%. AB InBev (53,92) valait 1,26% de moins que la veille, Aperam (25,80) et D'Ieteren (142,20) se dépréciant de 1,07 et 1,39% tandis que Cofinimmo (102,00) et WDP (29,22) reculaient de 2,11 et 2,01%, Proximus (13,79) de 2,72%, Colruyt (27,11) et Elia (146,00) de 0,77 et 0,41%. Hors BEL 20, Unifiedpost (3,67) rebondissait de 51,5% suite à l'entrée de Marc Coucke dans son capital alors que le titre avait perdu la moitié de sa valeur au cours du dernier mois et regagné jusqu'à 73,7% en séance à 4,20 euros. Orange Belgium (18,76) se distinguait par un bond de 4,1% alors que ING (8,63) et Exmar (4,68) plongeaient de 4,2 et 4,4%, Befimmo (47,35) reperdant 4% tandis que des pertes de plus de 3% étaient relevées en Roularta (18,20) et Recticel (14,02) ; Econocom (3,09) et EVS (21,55) cédant plus de 2%. Bone Therapeutics (0,24) chutait enfin de 5% alors que IBA (16,24) et Nyxoah (8,72) progressaient de 4 et 2,5%, Biocartis (1,74) et Celyad (1,62) de 2,2 et 2,5%. Vers 16H30, l'euro s'inscrivait à 0,9987 USD contre 1,0021 dans la matinée et 1,0060 la veille. L'once d'or perdait 26,05 dollars à 1.705,65 dollars et le lingot se négociait autour de 54.910 euros, en recul de 430 euros. (Belga)