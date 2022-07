Climat - Maroc: les pompiers combattent de violents feux de forêt dans le nord

(Belga) Pompiers et militaires marocains tentaient jeudi de maîtriser au moins quatre foyers de feu qui progressent dans des régions boisées du nord du pays, a indiqué à l'AFP Fouad Assali, le directeur du Centre de gestion des risques climatiques forestiers (CRCF).

Ces feux de forêt, attisés par un vent violent, se sont déclarés dans les provinces septentrionales de Larache, Ouezzane, Tétouan et Taza, a précisé M. Assali. Plusieurs douars ont dû être évacués de leurs habitants et quatre bombardiers d'eau Canadair de l'armée opéraient jeudi après-midi au-dessus des zones en proie aux flammes près de Ksar El Kébir. Sous une chaleur étouffante, surpris par la vitesse de la progression de l'incendie, des villageois ont quitté précipitamment leurs maisons, emmenant tant bien que mal bovins et chevaux. Un petit village de la région de Ksar El Kebir a été détruit par les flammes, a constaté l'AFP. "Les efforts se poursuivent dans l'espoir de maîtriser ces incendies dans les prochaines heures", a expliqué M. Assali, cité par l'agence de presse MAP. Un millier d'hectares de massifs forestiers ont été ravagés depuis mercredi soir dans les provinces de Larache et Ouezzane, selon un bilan provisoire. Des centaines d'éléments de la Protection civile, des Eaux et Forêts, des Forces armées royales (FAR) et de la gendarmerie, assistés par les autorités locales, participent à la lutte anti-incendie. Le Maroc est frappé depuis plusieurs jours par une vague caniculaire, avec des températures approchant les 45°C, dans un contexte de sécheresse hors norme et de stress hydrique. De l'autre côté du détroit de Gibraltar, les incendies font rage dans le sud de l'Europe, du Portugal à la Grèce, en passant par l'Espagne et la France.