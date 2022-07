Euro de cyclisme sur piste U23 et juniors - Deux médailles d'or belges grâce à Lani Wittevrongel et Shari Bossuyt

(Belga) La Belgique a bien abordé jeudi le troisième volet des championnats d'Europe de cyclisme pour espoirs (U23) et juniors organisés à Anadia au Portugal. Lors de la première journée des épreuves sur piste (qui succèdent à celles de mountainbike et sur route), elle est montée sur la plus haute marche du podium grâce à la juniore Lani Wittevrongel et l'espoir Shari Bossuyt.

Wittevrongel, 17 ans, s'est imposée dans l'épreuve du scratch. À l'arrivée de la course de 7,5 km, elle a devancé la Polonaise Maja Tracka et l'Israélienne Ori Bash. Bossuyt, 21 ans, a remporté l'épreuve par élimination devant la Britannique Sophie Lewis et le Française Kristina Nenadovic. Au total dix-sept Belges disputeront les épreuves sur la piste d'Anadia jusqu'au mardi 19 juillet. (Belga)