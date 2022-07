Invasion de l'Ukraine - Pas de restrictions à la vente de matériel agricole à Moscou, dit Washington

(Belga) Les Etats-Unis ont dit jeudi qu'ils n'interdiraient pas la vente de matériel agricole à la Russie, niant à nouveau les allégations de Moscou selon lesquelles les sanctions occidentales -- et non son invasion de l'Ukraine -- sont à l'origine de la crise alimentaire mondiale.

Le département du Trésor, dans un document officiel sur les exemptions de sanctions, a indiqué qu'il ne stopperait pas les transactions américaines liées à la production, à la vente ou au transport d'équipement agricole. Conformément aux règles précédentes établies après l'invasion du 24 février, le Trésor a également dit qu'il n'interdirait pas les produits agricoles tels que les engrais, ni les appareils médicaux et les tests Covid-19. L'élargissement des exemptions "vient réitérer que les sanctions américaines contre la Russie en réponse à sa guerre non provoquée et injustifiée contre l'Ukraine ne font pas obstacle au commerce agricole et médical", selon un communiqué du département du Trésor. "La guerre du (président russe Vladimir) Poutine a étranglé la production alimentaire et agricole et il a utilisé la nourriture comme arme de guerre", notamment "en volant des céréales et du matériel agricole, et en bloquant les ports de la mer Noire", ajoute le texte. Cette déclaration intervient après de rares signes de progrès entre la Russie et l'Ukraine lors de pourparlers en Turquie sur la possibilité de laisser des cargaisons de denrées quitter l'Ukraine. L'Ukraine est l'un des principaux exportateurs mondiaux de blé et d'autres céréales, et des millions de tonnes de grain sont actuellement bloquées dans les ports de la région d'Odessa par la présence de navires de guerre russes et celle de mines, placées par Kiev pour défendre ses côtes. Or les prix des denrées alimentaires augmentent un peu partout dans le monde et font peser des risques de famine, en particulier en Afrique. (Belga)