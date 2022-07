Météo - Alternance de soleil et de nuages pour la fin de semaine

(Belga) Le temps sera d'abord ensoleillé vendredi, malgré quelques voiles d'altitude. En Ardenne, on observera quelques champs de nuages bas par endroits. Au fil des heures, des nuages cumuliformes se développeront et alterneront avec des éclaircies en basse et moyenne Belgique alors que le soleil s'imposera largement au littoral et en haute Belgique, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM).

Les maxima atteindront 20 à 21°C au littoral et en Hautes-Fagnes, 22 à 23°C en plaine et 24°C en Lorraine belge. Le vent sera faible à modéré de secteur nord à nord-ouest. Ce soir, les cumulus se dissiperont à nouveau, laissant place à un ciel peu nuageux. En cours de nuit, quelques champs de nuages bas et moyens progresseront dans les terres depuis la mer du Nord, mais le temps restera sec à quelques éventuelles gouttes près le long de la frontière hollandaise. Les minima seront proches de 8°C en Ardenne, 13°C dans le centre et 16°C au littoral. Le vent sera faible, et modéré au littoral, d'ouest à nord-ouest. Samedi, le temps restera souvent sec avec une alternance entre des périodes ensoleillées, quelques nuages cumuliformes ou quelques voiles d'altitude. Une faible averse localisée n'est pas exclue sur le nord-est du pays. Les températures atteindront 20°C en Hautes-Fagnes ainsi qu'à la mer et 25°C dans le centre du pays et en Lorraine belge. Le vent sera faible à modéré de secteur nord. Dimanche sera une journée calme, sèche et ensoleillée avec tout au plus quelques voiles d'altitude. Les maxima oscilleront entre 23 ou 24°C à la mer ainsi qu'en Ardenne et 28°C en Lorraine belge. Le vent sera souvent faible de nord-est.