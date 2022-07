L’aéroport de Bruxelles, champion d’Europe des retards: les explications

Alors que pour de nombreux Belges, c’est un nouveau weekend de départ en vacances, l’aéroport de Bruxelles est champion d’Europe des retards. Plus de 7 vols sur 10 ont décollé avec du retard depuis le début du mois.

C'est le premier chassé-croisé de juillet. On attend du monde à l'aéroport de Bruxelles et tout le monde espère que les avions partiront à l'heure, car selon une étude du guide officiel de l'aviation, 72% des vols n'ont pas décollé à l'heure début juillet. Zaventem signe là un triste record européen. Nathalie Pierard est la porte-parole de l'aéroport: "C'est vrai que depuis le 1er juillet et même quelques jours avant, on a de plus en plus de passagers. Il y a du monde, il y a des files à certains moments comme on en avait avant la crise, mais l'important pour nous et que tous les passagers et les bagages soient à bord de l'avion. Et si pour cela, il faut retarder l'avion de quelques minutes, on le fera. C'est vraiment la priorité, c'est que tout le monde soit à bord de l'avion. "