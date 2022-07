Chipie a été emportée dans les airs et tuée à Ham-sur-Heure-Nalinnes: "Ma petit chienne criait, criait"

Chipie aurait été tuée par une buse alors qu'elle était dans son jardin. Carole, sa maitresse, témoigne. Les attaques de buse à cette période de l’année ne sont pas rares, car les rapaces doivent nourrir leurs petits.

Chipie était un petit chihuahua de 5 ans pesant 2,6 kg... Il y a 3 jours, cette petite chienne se promène paisiblement dans le jardin lorsque soudain, un rapace (probablement) l’attaque et l’emporte à plusieurs mètres de hauteur. Arrivé chez le voisin, l'oiseau lâche sa proie et l’achève de dizaines de coups de bec. "L'animal criait, criait. On s'est rendu dans la propriété voisine pour secourir ma petite chienne. Mais malheureusement elle a succombé aux blessures", nous explique Carole.

Carole, sa maîtresse, est bouleversée… "Nos animaux de compagnie, ce sont comme nos enfants, on les aime. On ne s'attend absolument pas à ce qu'ils soient enlevés de cette manière-là. On se dit qu'on voit ça dans les séries... C'est injuste, et complètement ahurissant". Elle estime que Chipie mérite le respect. "Oui, je l'ai fait incinérer, d'ailleurs sa petite urne est là", nous précise-t-elle, montrant un petit vase rose.

Mais que s'est-il passé ? La période est effectivement propice aux attaques de rapaces nocturnes qui doivent nourrir leurs jeunes. Autre hypothèse, celle d'un oiseau en captivité qui se serait échappé. "De plus en plus de monde possède des rapaces chez eux, et ils peuvent s'envoler et chasser à tout moment. Ça pourrait aussi être un hibou grand-duc, par exemple", nous explique Antoine Derouaux, ornithologue Natagora. Ce cas est considéré comme exceptionnel, jamais Natagora n’a recensé d’attaque de ce type sur notre territoire.