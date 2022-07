Recrutement accéléré cet été pour 1.200 postes vacants dans les prisons: comment pouvez-vous postuler ?

Une campagne de recrutement accéléré va être lancée cet été par l'administration pénitentiaire afin de faire face au manque de personne. "Il y a quand même une pénurie énorme pour les prisons et on a décidé avec le gouvernement d’avoir un recrutement local. On veut recruter 1.200 personnes dans toute la Belgique", explique ce vendredi matin le ministre de la Justice, Vincent Van Quickenborne, invité de la Matinale sur Bel RTL.

En 2021, pas moins de 5.000 personnes ont postulé pour le test d'assistant de surveillance pénitentiaire, mais plus de la moitié ne se sont finalement pas présentées à l'entretien. Par conséquent, le gouvernement est en effet parvenu à un accord sur un arrêté royal relatif à une procédure accélérée pour certaines fonctions critiques au sein des autorités fédérales, notamment dans les services où le manque de personnel a un impact humain important (administration pénitentiaire, praticien de l'art infirmier, assistant social et psychologue, opérateurs téléphoniques du Centre national de crise, collaborateurs des centres d'asile,...).

On peut envoyer son CV et motivations au directeur local de la prison

"Théoriquement, c’est très long de recruter du personnel parce qu’il y a beaucoup d’opérations de contrôle. Cela prend quand même plusieurs mois avec Selor. Mais on va raccourcir les procédures", indique le ministre de la Justice.

Ainsi, les directeurs de prison pourront recruter eux-mêmes localement. "On peut envoyer son CV et motivations au directeur local de la prison", précise Vincent Van Quickenborne.

Un contrat à durée déterminée est proposé pour un an. Si l'évaluation individuelle est favorable, ce contrat peut être prolongé d'un an. Pendant cet engagement contractuel, les candidats peuvent suivre la procédure classique. "Ce sera un contrat de durée déterminée mais pendant cette période, il sera déjà possible de postuler pour la fonction définitive", confirme le ministre.

Les candidats aux 1.200 postes vacants pourront déjà entrer en fonction cet été. Toutes les informations se trouvent sur le site www.travailleralajustice.be.