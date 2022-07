La nouvelle ministre des Affaires étrangères est Hadja Lahbib: elle remplace Sophie Wilmès

Le MR désigne Hadja Labib à la fonction de ministre des Affaires étrangères en remplacement de Sophie Wilmès.

La nouvelle ministre des Affaires étrangères est Hadja Lahbib, journaliste à la RTBF. Elle remplace Sophie Wilmès.

"J'aurai l'honneur d'être le visage de la Belgique à l'étranger", a-t-elle déclaré au cours d'une conférence de presse.

"J'imagine que vous êtes surpris. Que vous vous demandez comment cela est arrivé. La proposition est tombée, comme un boomerang. J'ai la chance d'hériter d'un cabinet solide, composé par Sophie Wilmès pour qui j'ai une pensée. Mes conversations avec elle m'ont aidée à prendre une décision. Je veux la remercier. Elle a été une première ministre exceptionnelle à un moment donné où on en avait vraiment besoin. Elle a marqué de son humanisme aussi le ministère des Affaires étrangères lorsqu'il a fallu il y a un an évacuer d'urgence les Belges d'Afghanistan, lors du retour à Kaboul des Talibans."

La nouvelle ministre des Affaires étrangères a poursuivi: "Il y a dans le hasard de la vie qui nous secoue différemment toutes les deux, un lien de sororité qui nous réconforte. Je pense à toi Sophie, à ton mari, à ta famille, au choix que tu as fait. J'ai vu ta combativité et que tu reviendras plus forte encore."

Sophie Wilmès a annoncé jeudi son départ définitif du gouvernement, après une pause de deux mois. Elle souhaite passer du temps auprès de sa famille et son mari gravement malade. David Clarinval, l'autre ministre MR du gouvernement, garde quant à lui la fonction de Vice Premier Ministre pour le parti réformateur.