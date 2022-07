Sophie Wilmès quitte définitivement le gouvernement fédéral: "Une perte de popularité à un mauvais moment"

La journaliste Hadja Lahbib remplacera Sophie Wilmès à la fonction de ministre des Affaires étrangères également en charge des institutions culturelles et du commerce extérieur, a annoncé vendredi le président du MR, Georges-Louis Bouchez. David Clarinval reprendra quant à lui le poste de vice-Premier ministre.

Avec cette annonce, le MR a créé la surprise. Une ancienne personnalité de la télé, connue du grand public, fallait-il bien ce profil pour remplacer Sophie Wilmès ? Notre expert politique, Antonio Solimando, était sur le plateau du RTL INFO 13H pour analyse le choix des Libéraux.

"Il fallait bien cela car Sophie Wilmès était un peu le visage capital sympathie de ce gouvernement Vivaldi, en tout cas auprès des Belges francophones. Vous savez que, dans nos différents classements de popularité, quand on organise nos sondages (le Grand baromètre), Sophie Wilmès truste cette place de personnalité la plus populaire auprès des Wallons et des Bruxellois depuis quasi deux ans, sans interruption. Depuis qu’elle a dû prendre les rênes du pays en pleine épidémie. C’est donc clairement une perte de popularité pour le gouvernement à un mauvais moment. A un moment où il est un peu bloqué sur le dossier des pensions. A un moment où on s’apprête peut-être à vivre un automne difficile avec notamment des grèves générales prévues."

Le MR perd quand même une personnalité de poids au sein du gouvernement...

"Hadja Lahbib l’a dit lors de la conférence de presse, elle n’entend pas prendre un poids politique nécessairement très important au début. Elle dit qu’elle n’est ni de gauche, ni de droite. Ce n’est pas elle qui va incarner la position du MR au sein du gouvernement. C’est David Clarinval qui va reprendre la fonction de vice-Premier ministre pour les Libéraux. Il a moins d’expérience que Sophie Wilmès, qui était considérée comme ayant beaucoup de crédibilité. C’est elle qui a par exemple fait pencher la balance pour la prolongation du nucléaire, pour renverser la position du gouvernement sur ce dossier. Beaucoup de crédibilité pour sortir le gouvernement de situations difficiles et amener des solutions. Or, cela fait près d’un an que le gouvernement est bloqué sur le dossier des pensions. On doit parvenir à quelque chose d’ici une semaine. Probablement que Sophie Wilmès aurait été une aide au sein du gouvernement pour arriver à sauver les meubles d’ici la fête nationale."