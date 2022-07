Marcinelle organise un stage inclusif en pleine nature: "On nous a montré toutes les petites bêtes de la forêt"

C'est une belle initiative pour occuper les enfants durant l'été à Marcinelle. Un stage inclusif autour de la nature et de l'environnement accueille tous les enfants des plus petits aux plus grands ainsi que les enfants en situation d'handicap.

Kérim fait partie de la dizaine d'enfants participant à ce stage nature. Il a vécu une semaine aussi amusante qu'enrichissante et nous détaille ce qu'ils ont fait: "On s'est baladé en forêt et un monsieur nous a montrés toutes les petites bêtes qu'on peut y trouver et les fleurs..."

Axé sur la biodiversité

L'un des objectifs du stage est de sensibiliser les enfants à la biodiversité. Au programme aujourd'hui, la fabrication de plusieurs hôtels à insectes.

Corrada, l'éducatrice spécialisée, détaille comment ils vont faire: "On va ramasser des feuilles pour les mettre dans l'hôtel à insectes. On va essayer d'attirer les fourmis, les coccinelles, les perces- oreille. On en a déjà vu une ou deux dans notre ancien hôtel à insectes. On a mis aussi des bambous troués. Cela va apporter des abeilles solitaires..."

Un atelier de peinture sur bois est aussi organisé pour les plus créatifs comme Alicia: "J'ai peint ma lettre", explique un petit garçon.

"On s'amuse, on rigole", décrit un autre.

Stage inclusif

Le stage réunit des enfants porteurs et non porteurs de handicap. Pour les organisateurs, ses rencontres sont nécessaires.

Sylvie Vanderstraeten, coordinatrice du service d'action provinciale d'animation et de sensibilisation au handicap explique quel est la finalité d'un tel stage: "Le but, c'est vraiment qu'il y ait des échanges qu'ils collaborent lors des différents activités proposées. On essaye de sensibiliser les enfants dès le plus jeune âge à ce que ça peut être le handicap comment on peut vivre avec le handicap..."

Ce vendredi marque la fin du stage. Les petits comme les grands sont unanimes. Vivement l'année prochaine!