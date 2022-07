L'Ukraine reçoit ses premiers lance-roquettes M270 fournis par l'Occident

L'Ukraine a annoncé vendredi avoir reçu sa première livraison d'un système sophistiqué de lance-roquettes multiples, s'ajoutant à un arsenal d'artillerie à longue portée fourni par l'Occident.

"Les premiers MLRS M270 sont arrivés! Ils seront de bonne compagnie pour les Himars sur le champ de bataille", a écrit le ministre ukrainien de la Défense Oleksiy Reznikov sur les réseaux sociaux, en référence aux systèmes de roquettes de précision américains récemment déployés dans le conflit. "Aucune pitié pour l'ennemi", a-t-il ajouté.

Londres avait annoncé en juin la livraison de lance-roquettes M270 MLRS d'une portée de 80 kilomètres, en complément des systèmes d'artillerie de précision américains Himars de même portée envoyés par Washington.

La livraison des Himars à l'Ukraine a donné ces dernières semaines à ses troupes un regain de vitalité, et pourrait contribuer à ralentir les avancées russes, estiment des experts militaires.

Depuis la mi-juin, l'Ukraine a détruit grâce à ces Himars plus de 20 importants dépôts de munitions russes et postes de commandement précédemment trop loin de la ligne de front pour être atteints par les projectiles traditionnels.

Mais ces nouvelles armes ne constituent pas non plus une solution miracle, préviennent les experts, qui soulignent qu'il faudra plus d'armes et de systèmes radar à utiliser conjointement pour battre les Russes.

Moscou ne cesse de son côté de mettre en garde les pays occidentaux contre des livraisons à Kiev d'armes de longue portée.