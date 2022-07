Francofolies: SCH au top, cordon de CRS entre Booba et Vald

SCH a livré le meilleur concert de la nuit rap aux Francofolies, tandis qu'un cordon de CRS a été déployé pour éviter toute rencontre entre Booba et Vald, qui se frictionnent depuis cet hiver sur les réseaux sociaux.

Acte I: Vald, assis à l'arrière d'un camion, avec son escorte, fait des selfies avec ses fans, derrière la grande scène, sur le chemin que doit emprunter Booba pour y arriver. Or, depuis cet hiver, la tension est montée sur les réseaux sociaux entre Booba et Vald, deux gros vendeurs du rap, sur fond d'accusation de chiffres gonflés d'écoutes sur les plateformes musicales.

La direction du festival a incité Vald à aller voir ailleurs, ce qu'il a fait. Puis, un cordon d'une trentaine de CRS a été déployé à cet endroit pour sécuriser la venue de Booba, arrivé finalement avec plus d'une heure de retard sur scène (après minuit au lieu de 23h). Vald était passé sur la grande scène des Francofolies à 19h45. Acte II: Vald était de retour, avec ses suiveurs, pour huer le van de Booba quand il est reparti à 2h du matin, derrière le cordon de CRS.

Le dispositif policier a permis d'éviter un remake de la célèbre bagarre générale dont Booba, et un autre rival dans le rap, Kaaris, avaient été les protagonistes à l'aéroport d'Orly en 2018.

- "Tu perds la boule le vioc" -

Toute la journée de vendredi, Booba et Vald s'étaient cherchés sur les réseaux sociaux. "Bon concert on veut la paix nous, crois moi tu veux pas la guerre", a commencé Booba. "Tu perds la boule le vioc, c'est toi tu promets une gifle et (là) tu veux deux fois la paix dans le même tweet, moi (j'ai) rien dit rien fait", a répondu Vald.

Vald qui a fêté ses 30 ans sur scène aux Francofolies -- recevant gâteau avec bougies pendant son concert -- s'est affiché pendant son show avec une trentaine d'accompagnateurs autour de lui. "Rappelons qu'il fait ma première partie hein. Tu peux renvoyer tes esclaves on n’te veut aucun mal", a ironisé Booba sur Twitter en voyant les images de tous ces proches -- certains bodybuildés -- autour de Vald. Vald a ensuite posté sur Instagram une photo de lui allongé dans un transat, avec son gâteau, au pied de la scène, semblant attendre Booba.

En arrivant sur scène dans la nuit, Booba n'a pu s'empêcher de lancer des piques sur Vald, se moquant au micro des gens l'entourant "recrutés à Fitness Park" (complexe de salles de sport). Booba a toujours autant le sens de la répartie, blaguant aussi sur ces habitants de La Rochelle qui assistent aux concerts des Francos depuis les balcons de leurs appartements voisins. "Bon, vous, sur les balcons, vous n'avez pas payé, mais vous pouvez en profiter quand même", a ainsi lancé celui qu'on surnomme le Duc de Boulogne.

- SCH fait mouche -

Booba a livré un show convenu, tout comme avant lui Vald. Et finalement, le meilleur concert de cette nuit rap aura été donné par celui qui s'est contenté de faire le métier, SCH, passé entre Vald et Booba.

Vêtu d'un costume mixant les styles torero-mariachi-danseur de tango, SCH a donné au port de La Rochelle des allures de Vieux Port de Marseille, sa ville. Le rappeur de la cité phocéenne a même allumé deux cigarettes pour les dernières chansons du show, tellement à l'aise sur la grande scène des Francos.

Avec des productions sonores plus recherchées que les autres rappeurs de cette nuit rochelaise (Ziak, nouveau venu, ganté et masqué, ouvrait le show), SCH a enchanté le public des Francos. Un titre comme "Fusil" ("Tu m'as pas vu changer l'fusil d'épaule/J'ai du temps, j'ai peu sommeil") a fait mouche, provoquant des vagues de mains levées dans le public. Le final, le tube "Bande organisée", chanson collective de la scène marseillaise (Jul, SCH, etc), lui a offert un final grandiose.