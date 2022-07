Floran Bayili vainqueur en ju-jitsu ne-waza enlève la 6e médaille d'or belge

(Belga) Florian Bayili a décroché la victoire en ju-jitsu ne-waza (brésilien) dans la catégorie des moins de 69 kg messieurs, vendredi aux Jeux Mondiaux de Birmingham, aux Etats-Unis.

Le Bruxellois de 26 ans a partagé 0-0 en finale avec l'Emirati Mohamed Alsuwaidi, et a été déclaré vainqueur par avantages. Il avait battu auparavant le Panaméen Adrian Milord 14-0 et le Français Valentin Blumental 6-2 en phase de groupes, puis l'Israélien Viki Dabush 14-0 en demi-finales. Il offre une 6e médaille d'or et une 10e au total à la délégation belge dans cette 11e édition des Jeux Mondiaux. Bart Swings a récolté 4 médailles d'or et une médaille de bronze en roller. Licaï Pourtois a décroché l'or en ju-jitsu combat (-57 kg) dames, plus tôt ce vendredi. Le relais 4x25m avec mannequin féminin en sauvetage (natation), Jérémy Lorsignol en parkour freestyle (gym acrobatique) et l'équipe de tir à la corde ont décroché le bronze. (Belga)