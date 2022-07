Quatre morts dans un accident impliquant une voiture à contresens dans le Pas-de-Calais

(Belga) Quatre personnes ont été tuées et cinq autres blessées vendredi soir dans un accident de la route impliquant une voiture à contresens sur l'autoroute A16, à Leubringhen (Pas-de-Calais, nord de la France), a-t-on appris auprès des pompiers.

Les sapeurs-pompiers sont intervenus "pour un accident de la circulation mettant en cause trois véhicules légers dont un véhicule à contresens" s'étant produit vers 23H30, ont-ils indiqué dans un communiqué. Ils ont pris en charge neuf personnes impliquées dans l'accident, dont "deux blessés légers, trois blessés graves et quatre victimes en arrêt cardio-respiratoire". Malgré les gestes de premiers secours prodigués "quatre victimes -dont un garçon de 16 ans et trois hommes âgés d'une quarantaine d'années- ont été déclarées décédées par le médecin sur place". Les trois blessés graves, deux garçons de 20 ans et une fille de 18 ans, ont été transportés vers les centres hospitaliers de Lille, Amiens et Calais. (Belga)