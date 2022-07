Fêtes de Wallonie: Di Rupo refuse d’accueillir le gouverneur de la Louisiane comme invité d’honneur suite à sa décision d'interdire l'avortement

L'Etat de Louisiane ne sera pas l'invité d'honneur des fêtes de Wallonie en septembre. Elio Di Rupo l'annonce en exclusivité ce samedi pour RTL INFO. Le ministre-président wallon a signifié au gouverneur de la Louisiane qu'il n'était plus le bienvenu, suite à la décision de l'état d'interdire dorénavant l'interruption volontaire de grossesse.

La tradition veut que, chaque année, la Wallonie mette à l’honneur une région ou un pays. Pour cette édition 2022, l’invité d’honneur devait donc être l’Etat de Louisiane. Ce choix, pris en 2020, mais n’avait pas pu être concrétisé suite au contexte sanitaire.

Pour Elio Di Rupo le droit à l’IVG est un droit fondamental et inaliénable des femmes: "Il est inconcevable pour la Wallonie d’accorder le titre d’invité d’honneur à un État qui ne respecte pas ce que nous considérons comme loi fondamental. Et l’IVG est un droit fondamental ! Chaque femme doit pouvoir disposer librement de son corps sans risque d'être poursuivie pénalement. Avec l’abolition du droit à l’avortement aux États-Unis, de nombreuses femmes vont se retrouver dans des situations de détresse. Elles seront obligées de mener à terme leur grossesse non désirée ou pire mener à terme des grossesses qui sont le fruit d’un viol ou d’un inceste. La révocation du droit à l’IVG par la Cour suprême américaine est un véritable scandale pour nos démocraties occidentales. Ceci est à l’opposé des valeurs défendues par la Wallonie", estime le ministre-président wallon.

Par convenance, Elio Di Rupo a prévenu l’ambassadeur belge à Washington et l’ambassadeur des Etats-Unis à Bruxelles.