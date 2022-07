Vous partez en vacances sans votre animal? Voici les solutions pour le garder

Comme chaque année, la période des vacances rime avec abandons d’animaux de compagnie. Ils sont en moyenne 25.000 à être abandonnés chaque année en Wallonie et 65.000 dans toute la Belgique.

Pour les propriétaires d’animaux, les départs en vacances sont toujours une organisation spéciale. Si certains ne se posent pas la question et partent avec leur compagnon à poil, d’autres font appel à la famille ou des amis.

Le système du petsitting se repend également de plus en plus. Basé sur le même principe que le baby-sitting, une personne ne garde pas de bébé, mais un animal.

Autre solution qui existe pour garder les animaux sans avoir à les abandonner : les pensions.

"On les nourrit et on les sort deux fois par jours, on passe du temps avec eux quand ils le demandent. Si des soins sont nécessaires, on leur prodigue", explique John-Eric Boucau, le gérant d’une pension pour chien et chat.

Comme pour les enfants lorsqu’ils vont en colonie de vacances, l’adaptation peut prendre un peu de temps pour nos amis à poils. "Les chiens, en général, c’est 24 à 48h d’adaptation et on compte jusqu’à 72h pour les chats les plus stressés", détaille Jesly Dumortier, elle aussi gérante d’une pension.

Pour le budget, il varie légèrement en fonction du poids de votre animal (et donc de la quantité de nourriture qu’il mange) : comptez entre 16 et 20 euros par jour pour un chien et jusqu’à 15 euros/jour pour un chat.