Violents incendies en Gironde: de nombreuses familles "forcées d'abandonner leurs animaux"

En France, la Gironde lutte contre des incendies qui ont déjà ravagé 9000 hectares. De nombreuses personnes ont dû être évacuées, parfois dans des conditions compliquées. Dans la précipitation, certains habitants n'ont pas eu d'autres choix que de laisser derrière eux leurs animaux de compagnie. Ils sont aujourd'hui inquiets et souhaitent les retrouver.

Les autorités ont organisé la récupération des animaux. Un convoi spécial doit quitter le Parc des Expositions de Cazaux, ce samedi après-midi, pour que les propriétaires viennent les chercher.

Une seule personne par famille est autorisée à se rendre chez elle, avec l'aide de la police, pour que cela se passe en toute sécurité. L'opération peut prendre un certain temps, et doit donc être faite avec méthode et organisation.

Un convoi spécial pour les vacanciers

Une autre opération de ce type s'est déjà tenue : 450 familles ont pu être convoyées jusqu'aux campings desquelles ils avaient été évacués. Une personne par famille a été autorisée à rentrer dans les bus, pour aller récupérer leurs affaires laissées sur place, en un temps maximal de 30 minutes. "On a pu récupérer tout ce qu’on avait. On avait acheté des petites choses à Arcachon, ça nous embêtait un peu de les laisser. Quand on a reçu le message qu'on pouvait les récupérer, on était contents. Les vacances vont continuer" raconte un campeur.