91 jeunes de 17 et 18 ans ont passé un examen pour devenir sauveteur à la côte: voici les épreuves à passer

Vu la météo actuelle, les plages du littoral sont prises d'assaut par les touristes venus se rafraîchir. Mais il faut pouvoir assurer la sécurité des baigneurs. Un peu moins de 100 sauveteurs en herbe ont passé un examen final cette semaine à Middelkerke. Ils ont dû effectuer un exercice en mer, après des semaines d'entraînement intensif. Et devenir sauveteur en mer, cela demande beaucoup de souffle !

L’exercice débute par un long spring. Puis les difficultés commencent dans l’eau. Première étape ? Nager 100 mètres jusqu’à un bateau, le contourner et revenir sur la plage. Un exercice à faire une deuxième fois. Une seule consigne : maintenir les mains hors de l’eau, en position de sauvetage. Le tout, le plus rapidement possible évidemment !

"C’était difficile mais j’ai fait de mon mieux. J’espère que j’ai réussi", s’exclame une élève juste après avoir passé le test final. "C’était difficile ?", demande le journaliste à une autre future sauveteuse. "Oui… vraiment", dit-elle essoufflée.

Pour ces sauveteurs en herbe, c’est le dernier grand test. La fin d’un entraînement d’une année. "Les participants doivent d’abord réussir des examens pratiques à la piscine. Ils restent en observation sur la plage un an, puis ils doivent réussir ce test", développe Nick Goethals, directeur de la formation.

La plupart des participants ont 17 ou 18 ans. Pour eux, ce futur job de vacances est une véritable passion. Ils ont multiplié les entraînements ces dernières semaines. "Vous avez réussir", demande le journaliste à une participante. "Je ne sais pas encore, on ne le saura que dans 2 ou 3 jours", répond-il. "Mais j’espère ! J’ai vraiment fait de mon mieux. C’est difficile de vous parler maintenant", poursuit-elle, essoufflée.

Sur 91 participants, 80 ont réussi l’examen. Pour les 11 autres, ils auront droit à une toute dernière chance.