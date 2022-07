Jeux Mondiaux - La Belgique en finale en korfbal, une 15e médaille pour la délégation belge à Birmingham

(Belga) La Belgique s'est qualifiée pour la finale de korfbal aux Jeux Mondiaux à Birmingham aux Etats-Unis. Samedi, les Belges ont pris la mesure de Taïwan 19 à 18 pour être assurés déjà d'une médaille.

La Belgique jouera en finale contre les Pays-Bas, victorieuses de l'Allemagne dans l'autre demi-finale 26 à 12. Cette traditionnelle et classique finale en korfbal se jouera dimanche à 21h00. Les Belgian Diamonds ont remporté leur trois matches de poule en dominant l'Allemagne (26-9) mercredi, la Chine (27-11) jeudi et le Surinam (29-14) vendredi. La Belgique avait pris la 3e place à Worclaw en 2017 après avoir décroché la médaille d'argent lors de toutes les précédentes éditions des Jeux Mondiaux depuis 1985 ... remportées par les Pays-Bas. Les Belgian Diamonds ont été champions du monde en 1991 et six fois vice-champions d'Europe. Les Pays-Bas ont remporté tous les titres de champions du monde (10) - sauf en 1991 donc - et sont huit fois champions d'Europe. Les Belgian Diamonds assurent une 15e médaille à la délégation belge qui a déjà récolté à Birmingham 9 médailles d'or, une en argent et quatre en bronze. (Belga)