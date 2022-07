Drame au Roeulx: cinq membres d'une famille périssent dans un incendie

Cinq personnes ont perdu la vie dans un incendie. Ca s'est passé rue des Fours à Chaux à Ville-sur-Haine dans l'entité du Roeulx (Hainaut).

Peu avant minuit, les pompiers n'ont rien pu faire. Les 5 occupants de la maison sont décédés. Il s'agit des membres d'une même famille. Deux grands-parents, leur fille et leur beau-fils ainsi que leur petit fils. Les pompiers ont pu maîtriser l'incendie assez rapidement après leur arrivée. On ignore pour le moment les causes de cet incendie. La police a débuté l'enquête et le parquet est descendu sur place.