Prévisions météo: les 40 degrés en approche

Ce dimanche, le temps sera chaud et ensoleillé avec quelques rares voiles nuageux en altitude. Les maxima varieront entre 24 degrés en haute Ardenne, et entre 27 et 29 degrés dans les autres régions, selon les dernières prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM).

Ce dimanche soir et dans la nuit, le temps sera calme sous un ciel généralement étoilé à peu nuageux avec tout au plus quelques rares voiles d'altitude. Les températures redescendront entre 8 et 16 degrés.

Lundi, le temps sera ensoleillé avec parfois quelques nuages d'altitude. Il fera très chaud avec des températures maximales comprises entre 30 degrés en Haute Ardenne et 35 à 36 degrés sur les régions proches de la France. Le vent sera faible de secteur sud-est ou de direction variable. Au littoral, il deviendra modéré de nord-est l'après-midi, limitant la gamme des températures maximales entre 25 et 30 degrés.

Mardi, après une nuit où le mercure ne repassera sous les 20 degrés que très localement en Ardenne, les températures maximales atteindront des sommets pour osciller autour des 33 à 34 degrés sur le relief et entre 37 et 39 degrés en plaine. Relever très localement 40 degrés ne sera pas impossible. Le ciel sera d'abord dégagé avant de retrouver quelques nuages d'altitude par le sud-ouest l'après-midi. Durant la nuit de mardi à mercredi, quelques averses orageuses pourront éclater.