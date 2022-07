Vague de chaleur - Les régions proches de la France devraient être les plus chaudes lundi et mardi

(Belga) Ce sont les régions proches de la frontière française qui devraient connaître les températures les plus élevées ces lundi et mardi en Belgique, jusqu'à 40°C localement mardi, selon les dernières prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM).

Lundi, les températures maximales seront comprises entre 30 degrés en Haute Ardenne et 36 degrés sur les régions proches de la France. Au littoral, le vent limitera les maxima entre 25 et 31 degrés. Les températures resteront assez élevées la nuit, les minima se maintenant entre 16 et 22 degrés. Mardi, les maxima tourneront autour de 33 ou 34 degrés en Ardenne, et de 37 à 39 degrés ailleurs; très localement, des valeurs de 40 degrés ne seront pas exclues dans les régions proches de la frontière française. À la côte, le vent en provenance de l'intérieur des terres devrait aussi y amener les températures vers des valeurs très élevées. Mercredi, de l'air moins chaud mais plus instable atteindra la Belgique. Le ciel sera alors changeant avec risque de quelques averses pouvant être orageuses. Les maxima se situeront autour de 26 ou 27 degrés sur la plupart des régions. Les maxima plafonneront jeudi et vendredi autour de 25 degrés. (Belga)