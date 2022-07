Connaitre l'origine de la nourriture: l'idée originale de Benjamin pour garder le personnel de son restaurant

En pleine période de reprise de l’horeca, les patrons peinent toujours à embaucher et surtout à garder leur personnel.

Pour fidéliser ses travailleurs, le patron d’un restaurant bruxellois a décidé de les emmener voir la source de leur travail : le produit.

Benjamin, le patron, avait une idée très précise en organisant cette visite avec son personnel : "On veut rencontrer Tanguy (l’éleveur, ndlr) et nos employés veulent aussi le rencontrer pour pouvoir mieux expliquer [l’origine des produits de la carte du restaurant]".

"Ce contact avec le producteur, il est indispensable aujourd’hui. Je ne pourrais plus vendre quelque chose qui m’arrive sous vide [sans en connaître la provenance]", ajoute Benjamin qui prêche pour une agriculture et une consommation plus locale.

Un échange qui est bien vu par l’éleveur qui peut ainsi montrer la qualité de son travail. "Ça nous rassure. C’est un peu compliqué la viande pour le moment parce qu’il y a beaucoup de tabous autour de ça. Montrer qu’un animal est élevé dans le bien-être est de qualité, ça a encore sa place aujourd’hui", estime Tanguy.