Statue en Marche - La 5e édition de "Statues en Marche" attire 65.000 visiteurs à Marche-en-Famenne

(Belga) La cinquième édition du festival de statues vivantes "Statues en Marche" s'est clôturée dimanche soir à Marche-en-Famenne sur une fréquentation de 65.000 visiteurs, indiquent les organisateurs de l'événement. Présenté comme le plus grand rassemblement de statues vivantes d'Europe, "Statues en Marche" réunissait ces 16 et 17 juillet une centaine d'artistes en provenances d'une vingtaine de pays européens à Marche-en-Famenne. Parmi les artistes figurait une troupe ukrainienne.

"Les Ukrainiens sont présents depuis la toute première édition. C'était impossible pour nous de ne pas les inviter", souligne Cédric Monnoye, responsable de l'asbl "C'est tout com" en charge de l'organisation. "Il faut savoir qu'avec la guerre en Ukraine, les hommes sont mobilisables à tout moment. Qu'ils soient sportifs ou artistes, ils ont besoin d'une dérogation pour quitter leur pays. On s'est battu avec les autorités pour obtenir l'autorisation de les faire venir à Marche. Et nous sommes très heureux de pouvoir les compter parmi nous." En termes de fréquentation, cette cinquième édition a battu les records de l'année 2019, avec environ 65.000 visiteurs sur les deux jours, selon les estimations de la police rapportées par l'organisation. Un résultat largement supérieur aux 30.000 visiteurs dont la quatrième édition, bridée par la météo pluvieuse et les restrictions sanitaires, avait dû se contenter en 2021. (Belga)