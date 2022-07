Alerte orange météo: qu'est-ce que cela signifie?

La chaleur s'accentuera ce lundi. Nous voici entamer 48 heures de chaleur accablante où nous allons chercher encore plus de fraîcheur que ces derniers jours.

La Belgique est dès à présent placée en alerte orange à la chaleur sauf pour les provinces de Namur et de Liège ... Où l'alerte reste jaune. Aucune alerte n'a été décrétée à la Côte. Ce mardi notre pays va connaître le pic de chaleur le plus élevé. Tout le pays sera en alerte l'orange.

Alerte orange

Que signifie une alerte orange? A quoi faut il s'attendre du côté du thermomètre aujourd'hui et demain ?

L'alerte orange signifie qu'il faut se tenir prêt et suivre les conseils. "Le code orange peut être émis au maximum 24 heures (et parfois moins en fonction de l’incertitude) avant le phénomène météorologique. Le risque de remplir les critères est de plus de 65%. Soyez prêts et suivez les conseils donnés par les autorités compétentes", révèle le site de l'IRM (Institut Royal Météorologique).

L'IRM rappelle les conseils en pareilles circonstances: boire régulièrement, se vêtir légèrement, passer ses journées dans des endroits frais, se conformer aux règles habituelles de santé, fractionner les portions alimentaires, éviter la chaleur extérieure en fermant portes et fenêtres.

La vigilance est également de mise pour éviter tout départ de feu.

Fabian Debal, météorologiste à l'Institut royal météorologique nous détaille les prévisions pour ce lundi et ce mardi: "Ce lundi; les températures atteindront en beaucoup d'endroits les 35 degrés, exceptés sur les hauteurs de l'Ardenne et au littoral et demain mardi, les températures augmenteront encore. Ce sera donc le paroxysme de cet épisode de chaleur avec des valeurs comprises entre 37 et 39 degrés en beaucoup d'endroits voire même peut-être un 40 degrés qui pourrait être atteint près de la frontière française".