Coronavirus: faut-il s'inquiéter de la remontée des cas positifs?

La ministre wallonne de la Santé, Christie Morreale, était l'invitée de la rédaction de BEL RTL ce matin. Elle évoquait la remontée des contaminations au coronavirus. On approche la barre des 100 lits occupés aux soins intensifs pour causes de contaminations au Covid 19. On était descendu à 50. Faut-il s'en inquiéter?

Christie Morreale: Il y a beaucoup de contaminations qui circulent. Vous avez sûrement dans votre entourage des personnes qui sont contaminées par ce variant BA5. Il circule beaucoup. Il y a à peu près 8.000 personnes qui sont diagnostiquées chaque jour positives au Covid. Cela veut dire que cela circule. Si vous êtes fragiles, vous vous protégez, vous portez un masque, vous évitez peut-être les endroits fermés où il y a beaucoup de monde. En tous les cas, vous vous protégez. Mais quand on observe la France, on estime aussi que le pic devrait être atteint et qu'on est quand même pas confrontés, grâce à la vaccination, et grâce au fait que ce variant est moins virulent et plus contagieux, on reste à une situation qui est je l'espère maîtrisable. On pense que la semaine prochaine on aura atteint le pic d'hospitalisations.

Fabrice Grosfilley: Vous êtes plutôt rassurante ce matin?

Christie Morreale: Je pense qu'on va éviter les mesures plus restrictives.

Fabrice Grosfilley: Ce BA51 c'est un sous-variant d'Omicron. Il est très contagieux et dangereux, essentiellement pour les personnes à risque. Cela veut dire qu'on doit envisager une vaccination pour les personnes fragiles qui n'auraient pas encore fait leur booster?

Christie Morreale: On voit bien que le booster et les 3 doses de vaccination sont importants parce qu'ils prémunissent. On ne peut pas éviter d'être contaminé. On voit bien qu'il y a une transmissibilité forte.

Fabrice Grosfilley: Il y a beaucoup de gens qui doutent justement sur l'utilité de la vaccination et du booster en disant que cela ne leur a pas empêché d'être contaminés?

Christie Morreale: Cela me permet de pouvoir rappeler que la vaccination sauve des vies et permet à beaucoup d'avoir une vie normale. Au sens où les hospitalisations sont réduites. Donc c'est très efficace contre les formes sévères et les décès. Par contre, contre les formes d'omicron, ce n'est pas très efficace en terme de contamination. Le virus continue à circuler, mais on évite les formes sévères et les décès d'où l'importance d'avoir ses 3 doses de vaccinations et puis surtout de préparer la rentrée puisque c'est à ce moment-là qu'on pense qu'on doit se faire vacciner à l'automne avec une dose de rappel pour éviter que l'hiver ne soit compliqué. C'est vraiment à ce moment-là qu'il va falloir penser au rappel plutôt que l'été où on peut circuler librement. Il faut vivre un été le plus normal possible et savoir se préparer pour l'automne, moment où on commencera la vaccination.

La ministre wallonne de la Santé a détaillé qu'en automne, la vaccination reprendra pour les plus de 50 ans, les maisons de repos et les personnes les plus âgées. Une vingtaine de centre seront ouverts en Wallonie. Certaines pharmacies pourront aussi dispenser le vaccin, ainsi que les médecins généralistes. Le gouvernement fédéral souhaite faciliter l'accès à la vaccination.