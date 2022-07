Ouffet: incendie dans une usine de galvanisation

Un incendie s'est déclaré lundi matin sur le site de la société Galvaco, implantée dans le parc artisanal de la commune liégeoise d'Ouffet, rue Pelé Bois, ont signalé les pompiers de la zone de secours Hemeco.

Un important dégagement de fumée a été constaté et les hommes du feu ont été déployés à 05h39. Sur place, ils sont intervenus au niveau d'un pont mobile présent sur le site de l'entreprise de galvanisation. Selon la zone de secours, un problème électrique a provoqué une surchauffe et l'électricité a dû être coupée pour permettre l'intervention. Aucun blessé n'est à déplorer et les pompiers sont rentrés à la caserne peu avant 09h00.