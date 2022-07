Panique dans une discothèque de Marbella: une fusillade éclate et fait plusieurs blessés

En Espagne, à Marbella, au moins cinq personnes qui étaient en discothèque ont été hospitalisées la nuit de dimanche à lundi pour des blessures par balle et par arme blanche. Pour une raison encore indéterminée, une personne a ouvert le feu dans la salle bondée. L'incident s'est produit à l'Opium Beach Club de Marbella peu après 1h du matin. Des images effrayantes partagées sur les réseaux sociaux montrent des clients de la boîte de nuit paniqués hurlant alors qu'ils tentent de s'échapper de la scène.

Le tireur est en garde à vue à l'hôpital. Il serait dans un état grave suite à des coups de couteau reçus à la tête et au torse.

La police locale et nationale s'est précipitée vers la discothèque, un témoin oculaire signalant la présence de 18 véhicules de police sur le site. Trois ambulances se sont également rendues sur les lieux, a indiqué le témoin. S'adressant au point de vente local El Confidencial, ce témoin a raconté: "Je ne pouvais pas dormir à cause du bruit de la discothèque et tout à coup, j'ai entendu les quatre coups de feu."