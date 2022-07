Fortes chaleurs: les forêts sous haute surveillance, les effectifs de pompiers renforcés

Avec cette météo, nos forêts sont sous haute surveillance, que ce soit dans les Fagnes ou encore en province de Luxembourg. Les services incendies ont dès lors été renforcés.

À Libramont où s'est rendu notre reporter pour le RTL INFO 13 heures, les effectifs ont été augmentés de 20%. Cela veut donc dire que sur la zone de la province de Luxembourg, il y a aujourd'hui une centaine de pompiers au lieu de 80. D'ailleurs, les véhicules d'intervention sont prêts à partir, et notamment la citerne, très importante en cas de de feu de forêt.

Avec la chaleur et la sécheresse actuelle, le risque de feu est plus important. "Les conditions climatiques sont là, on annonce des températures qui vont avoisiner les 40 degrés, la sécheresse est présente, même si c'est toujours difficile à quantifier. Donc, tous les éléments sont là pour avoir un risque réel d'incendie. Et donc, on appelle à la plus grande vigilance tout qui nous écoute", a expliqué Stéphane Thierry, le commandant de la zone.

Y a-t-il un risque que ce qui se passe en France actuellement, avec des forêts complètement détruites, arrive également chez nous ?

"Non, on est dans des situations totalement différentes en Belgique. On a des forêts qui sont assez structurées donc le risque existe, il est présent, mais on ne peut pas le comparer avec nos amis français. D'ailleurs à qui on pense fort parce qu'ils sont en grande difficulté. Eux connaissent un vent très important, avec une forêt qui n'est pas structurée comme dans les Ardennes", ajoute Stéphane Thierry.

Pour éviter ces départs d'incendie liés à la sécheresse, il est conseillé d'éviter de mettre le feu à des déchets verts, de jeter un mégot de cigarette dans la nature, ou encore de faire des barbecues sauvages.